الجيش الاسرائيلي يعلن الكشف عن نفق ثالث اسفل حدود لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعلن الجيش الاسرائيلي الكشف عن نفق جديد يمر اسفل الحدود الاسرائيلية-اللبنانية، هو الثالث الذي يتم الكشف عنه منذ بدء عملية (درع الشمال) قبل اسبوع.

وقال الناطق بلسان الجيش، افيخاي ادرعي “كشفت قوات جيش الدفاع مسارًا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية الى إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا”.

واضاف في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل اليه نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق”.

واشار ادرعي الى انه “تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل”.

وقال الناطق العسكري الاسرائيلي “تواصل قوات جيش الدفاع الأعمال الواسعة وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية”.