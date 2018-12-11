سالفيني يزور “أنفاق الإرهابيين” شمالي إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تل أبيب- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، الذي يزور حاليا إسرائيل، أنه سيطوف على متن طائرة مروحية على الأنفاق التي “بناها المتطرفون الإسلاميون في الجزء الشمالي من البلاد”، في إشارة إلى عملية (درع الشمال) المعلنة على الحدود اللبنانية من طرف الجيش الاسرائيلي للكشف عن وتدمير “الأنفاق الإرهابية” لحزب الله اللبناني.

وقال سالفيني في تغريدة “أنا سعيد بالعودة إلى إسرائيل كوزير، حيث سألتقي في هذين اليومين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة وغيرهم من السلطات المدنية والدينية”.

وسيزور سالفيني غدا الأربعاء متحف الكارثة (ياد فاشيم)، الذي يخلد ذكرى الهولوكست التي ارتكبها النازيون كما يزور الحائط الغربي الملاصق للمسجد الأقصى.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الرئيس رؤوبين ريفلين لن يلتقي الضيف الإيطالي “بسبب تضارب في المواعيد”.