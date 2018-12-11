رئيس شرطة إيطاليا: تعاون دولي لمقاومة فعالة للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييلّي أن مقاومة الإرهاب لا تتم بشكل فعال إلا إذا كان هناك تعاوناً بين الدول.

أصبح تبادل المعلومات بين قوات الشرطة والتعاون بين البلدان اليوم أكثر من أي وقت مضى في مكافحة الإرهاب.

ولدى افتتاحة في روما الثلاثاء، الوحدة الأمنية لتسجيل معلومات المسافرين (UIP)، بحضور وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني، أضاف غابرييلّي أن “بلادنا، جعلت من التعاون الأمني الدولي، أحد المحاور الأساسية لعمله”، مبينا أن “دائرة الأمن العام اليوم تقيم حوالي 189 اتفاقية ثنائية مع جميع قوات الشرطة في أنحاء العالم”.

وتابع رئيس الشرطة القول “إننا محادثون موثوق بهم بسبب قدرتنا على إعطاء الأجوبة”، فقد “كان لدينا إرهاباً داخلياً طور تشريعات شديدة التشعّب، أصبحت اليوم نموذجاً يقتدى به في العالم”. واختتم مشيرا الى أن “الاهتمام الذي تحظى به بلادنا يسهل مجال التعاون”.

وستكون لهذه الهيئة التي تتخذ من المديرية المركزية للشرطة الجنائية مقراً لها، والموكلة إليها مهمة إنشاء نظام متكامل لمراقبة الحدود، جمع البيانات المتعلقة بركاب الناقلات الجوية.