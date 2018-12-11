البرلمان الأوروبي يطالب بتأشيرات دخول إنسانية محدودة لطالبي اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية اليوم التقدم باقتراح تشريعي يمكِّن الدول الأعضاء في منح تأشيرات دخول محدودة المدة لأشخاص يرغبون بتقديم طلبات لجوء على الأراضي الأوروبية.

وأعطى البرلمان في قرار تم تبنيه بهذا الشأن اليوم بأغلبية 429 صوتاً، ومعارضة 194 نائباً وامتناع 41 عن التصويت، مهلة للجهاز التنفيذي الأوروبي للتقدم بهذا المقترح التشريعي بحلول نهاية شهر آذار/مارس 2019، أي قبل موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

ويرغب البرلمان الأوروبي من وراء قراره هذا بتأمين طرق آمنة وقانونية للراغبين بالتقدم بطلبات لجوء داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن منحهم تأشيرة دخول مؤقتة يمكن أن تُطلب من أي سفارة أو قنصلية دولة أوروبية في الخارج، سيساهم في خفض عدد الوفيات والغرقى على طرق الهجرة غير الشرعية ويعطل عمل مهربي البشر.

ولاحظ التقرير أن 90% ممن حصلوا على حق الحماية الدولية في دول الاتحاد خلال الأعوام الماضية، كانوا وصلوا إلى أراضيه بطرق غير قانونية.

كما تم إحصاء 30 ألف حالة وفاة لأشخاص حاولوا الوصول إلى أوروبا منذ عام 2000.

وأوضح البرلمان أن تأشيرة الدخول الإنسانية يجب أن تكون محدودة في الزمان والمكان، أي أنها تسمح للأشخاص بالدخول فقط إلى أرض الدولة التي يرغبون طلب الحماية فيها.

ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد التي لم تستجب حتى الآن للطلبات المتكررة بشأن تأمين طرق آمنة وقانونية للهجرة.

ويرى البرلمانيون ضرورة سد الثغرات الموجودة حالياً في التشريعات غير المتناسقة الموجودة في الدول الأعضاء بشأن التأشيرات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، أكد البرلماني الأوروبي يوهان فرناندو، من المجموعة الاشتراكية – اسبانيا، أن مثل هذا التدبير سيسمح بدعم موازنة الدول الأعضاء الخاصة بالهجرة واللجوء، معتبرا أن الأمر يجب ان يظل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء.

وأضاف فرناندو في تعليق له حول هذا القرار الأوروبي: “يجب أن تبقى أوروبا مساحة تضامن وعدالة وحرية”.

ويطالب القرار البرلماني الدول الأعضاء بإجراء تحقيقات معمقة قبل منح تأشيرة الدخول الإنسانية لأي طالب لجوء.

كما يطالب البرلمانيون بأن يتم تبني مثل هذا الاجراء بالأغلبية وليس بإجماع الدول الأعضاء.