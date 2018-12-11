يونكر يرفض التفاوض مجددا مع بريطانيا ويتحدث عن هامش لتوضيح مواد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قناعته بوجود هامش بسيط لتقديم بعض التوضيحات والتفسيرات لمواد اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، نافياً بشكل قاطع أي نية لبروكسل إعادة التفاوض بشأنه.

وكان يونكر يتحدث اليوم خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، حيث عبر عن استغرابه من عودة ملف بريكست للنقاش بعد أن تم التوافق عليه بين الدول الأوروبية وبريطانيا خلال قمة عُقدت يوم 25 الشهر الماضي، واصفاً الاتفاق الموجود حالياً بـ”الأفضل”.

وشدد يونكر على تمسك الاتحاد بالعمل على تأمين بريكست منظم، وقال “ليكن واضحاً للجميع، من غير الممكن التراجع عن قرار الانسحاب”، حسب كلامه، ما يعني رفض الاتحاد بدوله ومؤسساته لرأي محكمة العدل الأوروبية التي تحدثت عن حقبريطانيا وحدها في التراجع عن قرارها الانسحاب دون الرجوع لباقي أطراف التكتل الموحد.

وتعي المفوضية الأوروبية أن مسألة شبكة الأمان، المفترض أن تتفادى إقامة حدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، هي التي تثير القلق لدى العديد من النواب البريطانيين، مشيرة إلى رغبتها بالتوصل إلى اتفاق مستقبلي يجنب الجميع اللجوء إلى هذا الخيار، ” ولكننا لن نتخلى عن جمهورية ايرلندا”، وفق كلام يونكر.

ويأتي حديث يونكر قبل ساعات من لقاءه مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مساء اليوم في بروكسل، إذ بدأت الأخيرة جولة أوروبية للحصول على دعم وضمانات من شركاءها الأوروبيين في مواجهة المعارضة الشديدة لها داخل مجلس العموم البريطاني.

وكانت ماي أجلت التصويت على اتفاق الانسحاب، الذي كان مفترضاً أن يتم اليوم، من أجل تفادي رفضه من قبل البرلمان البريطاني، ما يعني بالنسبة لها الدخول في متاهات جديدة,