رئيس البرلمان الاوروبي: فرنسا كإيطاليا في خرق قواعد عجز الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني من إنتهاك فرنسا لمعايير الاستقرار المالية الأوروبية وذلك إثر تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع الحد الأدنى للأجور لإحتواء إحتجاجات شعبية عنيفة لأصحاب “السترات الصفراء” ضد رفع ضربية الوقود وغلاء المعيشة.

وقال تاياني، القيادي في حزب سيلفيو برلسكوني (إيطاليا إلى الأمام)، في تصريح لإذاعة إيطالية “إذا كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في فرنسا هي 100 يورو، فسوف يتخطى ماكرون سقف الـ 3% المسموح به أوروبيا في نسبة عجز الموازنة”. وأردف، في إشارة إلى الجدل الدائر حول موازنة الحكومة الايطالية التي رفضتها المفوضية بسبب العجز المفرط المستهدف (2.4% من الناتج المحلي الاجمالي) لموازنة 2019، “لهذا السبب، أعتقد أنه حتى فرنسا تخاطر بإجراءات عقابية من المفوضية لإنتهاكها المعايير الأوروبية، على الرغم من أن الدين الفرنسي ليس بحجم الدين العام الايطالي”.

ووفق رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، فإنه “يجب أن يكون الجميع متساوون أمام القانون: لا ينبغي تبني الصرامة مع ايطاليا والليونة مع فرنسا”.

وفي إجابته على سؤال عن أي من الحكومات في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا في وضع أسوأ، قال تاياني “إنها منافسة حامية، فثلاثتهم في أوضاع سيئة للغاية”.