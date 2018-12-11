مصادر عسكرية إيطالية تنتقد تغريدة سالفيني عن أنفاق “إرهابيي” حزب الله على حدود إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت مصادر في وزارة الدفاع الايطالية وفي قيادة قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن “القلق” و الشعور بـ”الإحراج”، إثر تغريدة لوزير الداخلية ماتيو سالفيني، وصف فيها حزب الله اللبناني بـ “الإرهابي الإسلامي” بعد تفقده على متن مروحية الانفاق، التي أعلن الجيش الاسرائيلي عن إكتشافها في إطار عملية (درع الشمال) على الحدود اللبنانية.

ونوهت تلك المصادر بأنه “لا نريد إثارة أي جدل … لكن مثل هذه التصريحات تضع رجالنا، المنتشرين في جنوب لبنان ضمن مهمة يونيفيل على طول الخط الأزرق، في موقف واضح الصعوبة”. وأضافت “ذلك لأن دورنا الحيادي، على مقربة من إسرائيل ومن الشعب اللبناني على حد سواء، يحظى دائما بالاعتراف في المنطقة “.

واشارت تلك المصادر إلى أنه “من بين أمور أخرى، إن الأمم المتحدة تقوم بدورها بالفعل، فهناك بعثة أممية منذ 12 عاماً تسمى (يونيفيل)، تحت القيادة الايطالية حاليا للمرة الرابعة”.

وكان سالفيني الذي يزور إسرائيل حاليا، قد كتب في تغريدة، على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “كنت للتو على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث يحفر الارهابيون الاسلاميون في حزب الله الانفاق ويسلحون الصواريخ لمهاجمة حصن الديمقراطية في هذه المنطقة”. كما أعرب عن إستعداده للمساهمة في “محاربة الإرهاب الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار…”،. وقال “نحن في انتظار أن تلعب الأمم المتحدة واوروبا دورهما” بهذا الصدد.