دي مايو: بعثة يونيفيل في لبنان نموذج حقيقي للحيادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء الايطالي، لويجي دي مايو، بعثة بلاده العسكرية في قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني، بأنها “واحدة من أهم بعثات السلام التي نشارك فيها في العالم”. وأشار دي مايو إلى أنه “أولاً وقبل كل شيء ، نحن في حركة خمس نجوم، لقد استشهدنا دائمًا ببعثة السلام هذه كنموذج حقيقي للمهام الحيادية”.

ورفض دي مايو التعليق على تغريدة لشريكه في الائتلاف الثنائي الحاكم، زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني عن أنفاق “إرهابيي” حزب الله في شمال إسرائيل، وأشار إلى أنه “كل ما يمكن أن يقال بهذا الشأن قالته وزارة الدفاع الايطالية”.

وقد أعربت مصادر في وزارة الدفاع الايطالية عن “القلق” و الشعور بـ”الإحراج” حيال تغريدة سالفيني، التي وصف فيها حزب الله اللبناني بـ “الإرهابي الإسلامي” بعد تفقده على متن مروحية الانفاق، التي أعلن الجيش الاسرائيلي عن إكتشافها في إطار عملية (درع الشمال) على الحدود اللبنانية.

ونوهت تلك المصادر بأنه “لا نريد إثارة أي جدل … لكن مثل هذه التصريحات تضع رجالنا، المنتشرين في جنوب لبنان ضمن مهمة يونيفيل على طول الخط الأزرق، في موقف واضح الصعوبة”. وأضافت “ذلك لأن دورنا الحيادي، على مقربة من إسرائيل ومن الشعب اللبناني على حد سواء، يحظى دائما بالاعتراف في المنطقة “.