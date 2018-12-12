برلماني أوروبي: صحافي إيطالي بين جرحى هجوم ستراسبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني أوروبي إن هناك صحافيا إيطاليا شابا بين جرحى الهجوم الذي وقع في ستراسبورغ مساء أمس.

هذا وقد أعلنت محافظة منطقة غراند إيست وباز رين هذا الصباح، أن آخر حصيلة للهجوم هو 3 قتلى و13 جريحا، خمسة منهم أصاباتهم طفيفة.

وكتب عضو البرلمان الأوروبي براندو بنيفي (من الحزب الديمقراطي)، الذي بقي داخل مبنى البرلمان بعد أن أغلقته الشرطة، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي “لدى أنباء للأسف عن صحافي إذاعي إيطالي شاب، أعرفه شخصيا، من بين الجرحى”. وأردف “آمل ألا تكون إصابته خطيرة”.

وقد أعلن محررو إذاعة (إيوروفونيكا) من خلال تغريدة على (تويتر) الليلة الماضية، أن “الكادر الإيطالي للإذاعة، المتواجد حاليًا في ستراسبورج أصيبوا في الحادث”. وأضافوا أن “زملائنا الإيطاليين خارج نطاق الخطر، وسنبقيكم على اطلاع دائماً”.