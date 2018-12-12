وزير خارجية إيطاليا: نتابع تطورات أحداث ستراسبورغ المأساوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إنه يتابع تطورات أحداث ستراسبورغ المأساوية.

وكتب وزير الخارجية في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، “نحن نراقب بعناية مع وحدة الأزمات، تطور الأحداث المأساوية في ستراسبورغ”، واختتم معربا عن “مشاعر القرب من الضحايا والجرحى وعائلاتهم”.

هذا وقد أعلن رئيس بلدية ستراسبورغ، رولاند ريس، في تغريدة، إغلاق سوق عيد الميلاد اليوم، حيث وقع الهجوم مساء أمس، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص،

كما أعلن العمدة ريس إلغاء جميع العروض الخاصة بهذه الفترة من السنة، ورفع الأعلام الى نصف الصواري فقط، حِداداً.