المفوضية الأوروبية تتعاطف مع فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن مساندتها وتعاطفها مع الشعب والحكومة في فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ، الذي وقع مساء أمس في مركز المدينة.

وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن المفوض المكلف شؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، على اتصال دائم مع وزير الداخلية الفرنسي لمتابعة الوضع.

واكد الجهاز التنفيذي الأوروبي على ضرورة تضافر الجهود، فـ”ما حدي يدل على ضرورة تطوير العمل المشترك لتعزيز الأمن الجماعي”، حسب كلام المتحدث ماغاريتس شيناس.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته حقق تقدماً جيداً على طريق إقامة اتحاد أمني حقيقي.

ومن المفترض أن تُنكس الأعلام أمام المؤسسات الأوروبية اليوم تعاطفاً مع السلطات والشعب في فرنسا.

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون، بينهم صحفي إيطالي، في إطلاق نار استهدف مساء أمس الثلاثاء سوق أعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ، وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت لاحق أنها تعرفت على هوية منفذ الهجوم وتواصل البحث عنه.