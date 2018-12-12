برلمانية إيطالية تدافع عن حزب الله لأنه يحارب داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دافعت برلمانية يمينية إيطالية عن حزب الله اللبناني لأنه يشارك في الحرب ضد تنظيم (داعش).

وأوضحت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، أن “القضايا الجيوسياسية معقدة جدا، كما عهدناها دائما”، ويجب “علي أن أذكِّر بأن هجوماً آخر وقع في فرنسا أمس، نفذّه إرهابيون يستوحون نهج تنظيم (داعش)”، وأن “هناك من يحارب (داعش) في سورية”.

وأشارت ميلوني في تعليق على كلمات نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني عن حزب الله، الى أن “من يحارب التنظيم في سورية اليوم هو حكومة الأسد، على جبهة تضم إيران، روسيا وبعض الميليشيات اللبنانية التابعة لحزب الله أيضاً”، لذا “علينا أن ننتبه إلى هذه الموضوعات لأنها معقدة للغاية”، لا فتة الى أن “التبسيط لا يساعد دائماً”.

وخلصت زعيمة (أخوة إيطاليا) الى القول إنه “إذا كان لا يزال من الممكن في سورية حتى اليوم عمل مغارة عيد الميلاد والدفاع عن المسيحيين، فهذا بفضل هذه الجبهة أيضاً”.

وكان سالفيني الذي يزور إسرائيل حاليا، قد كتب في تغريدة، على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أمس، “كنت للتو على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث يحفر الارهابيون الاسلاميون من حزب الله الانفاق ويسلحون الصواريخ لمهاجمة حصن الديمقراطية في هذه المنطقة”. كما أعرب عن إستعداده للمساهمة في “محاربة الإرهاب الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار”. وقال “نحن في انتظار أن تلعب الأمم المتحدة واوروبا دورهما”، بهذا الصدد.