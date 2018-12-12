توسك: مستعدون للتعامل مع كافة الاحتمالات بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، بـ”الخطير” الوضع في المملكة المتحدة على خلفية الجدل حول اتفاق انسحابها من التكتل الموحد (بريكست).

وأشار توسك في رسالة الدعوة إلى القمة الأوروبية، يومي غد وبعد غد في بروكسل، إلى أن زعماء الدول سيبحثون آليات دعم رئيسة الوزراء تريزا ماي، في سعيها لتمرير اتفاق الانسحاب، وقال “علينا أن نتعامل أيضاً مع احتمال عدم وجود اتفاق”.

وكان توسك قد التقى ماي، التي أجرت جولة على العواصم والمؤسسات الأوروبية، يوم أمس وتعهد بالعمل على دعم موقفها.

ولكن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعيش اليوم في حالة انتظار لرؤية ما إذا كان البرلمان البريطاني سيصوت لصالح سحب الثقة من رئيسة الحكومة ماي. وأعلنت المفوضية أنها تدعم الاخيرة “ولكن لا نتدخل في الشأن الداخلي البريطاني”,

ومن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال القمة موازنة الاتحاد للفترة ما بين 2021 – 2027، والتي يأمل الجميع التوصل إلى اتفاق بشأن الخريف المقبل، وكذلك الخطوات المؤدية لاصلاح منطقة العملة الموحدة اليورو وتدعيم مركزها.

كما سيناقش الزعماء مواضيع تتعلق بالهجرة والتغير المناخي والوضع في أوكرانيا.