اتفاق اسرائيلي-روسي على استمرار التنسيق العسكري بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفق مسؤولون من الجيشين الاسرائيلي والروسي على استمرار التنسيق بشأن سورية، وسط تأكيدات إسرائيلية على استمرار منع التموضع الإيراني في سورية.

وقال الجيش الاسرائيلي “ستغادر بعثة جيش الدفاع برئاسة رئيس هيئة العمليات الميجر جنرال أهارون خاليڤا موسكو في طريق العودة الى إسرائيل بعد لقاء عمل على مستوى كبير بين الجيشيْن”.

وأضاف في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد عُقد اللقاء بعد حديث قادة الدولتيْن وجرى بأجواء جيدة ومهنية حيث عرض ضباط جيش الدفاع أمام نظرائهم الروس تفاصيل حملة درع الشمال العسكرية”.

وتابع “كما تمركز اللقاء في تطوير عملية تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية”، و “عرض جيش الدفاع في اللقاء سياسته بمواصلة العمل ضد التموضع الإيراني وتسلح حزب الله في سورية”.

واشار الى انه “تم الحصول على تفاهمات بين البعثتيْن حيث اتفق الحاضرون على مواصلة العمل المشترك”.