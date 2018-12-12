سيناتورة إيطالية تدعو للإتحاد ضد الإرهاب الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت سيناتورة إيطالية الى الوقوف “متحدين ضد الإرهاب الإسلامي”، في إشارة الى الهجوم الذي وقع مساء أمس في ستراسبورغ وأسفر عن سقوط 3 قتلى وجرح 13 شخصاً، خمسة منهم أصاباتهم طفيفة، وفق آخر حصيلة.

وكتبت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، أنّا ماريا بيرنيني وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “لن نعتاد أبداً على الألم والغضب لأجل الدماء التي سفكتها الهمجية الإرهابية”. وأردفت “نحن بحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى إلى أن نكون متحدين لمحاربة الأصولية الإسلامية، ولن نخفض مستوى حذرنا أو ننثني أبداً”، وبشكل خاص “إن حاولوا ترهيبنا من خلال ضرب قلب المؤسسات الأوروبية”.

وبشأن الصحافي الإيطالي المُصاب، أعربت السيناتورة عن “حزن عظيم وغضب كبير لرؤية من يدفعه حبه لعمله لترك بلاده، وهو يكافح الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن ضُرب على يد الإرهاب الدنيئة”.

وتابعت بيرنيني “نصلي من أجل أن يتعافى أنطونيو ميغاليتسي”، واختتمت معربة عن “مشاعر القرب من أسرته ومن خطيبته”.

من جانبها، كتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني على صفحتها في (فيسبوك)، “نناشد الحكومة والأغلبية، بالموافقة على إدراج جريمة الأصولية الإسلامية وردع الدعاة الى الموت”.

وذكرت ميلوني أن “أنصار تنظيم (داعش) يتهللون على شبكة الإنترنت للهجوم الشنيع والجبان الذي وقع أمس في ستراسبورغ”، واختتمت بالقول “نُضيف الى الحِداد، مشاعر الغضب لهجوم آخر على قلب أوروبا”.