نائب رئيس الوزراء الايطالي يدعم بناء خط لنقل الغاز الاسرائيلي لجنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تل أبيب- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء عن دعمه لمشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز الاسرائيلي إلى جنوب إيطاليا.

وقال سالفيني في تصريح صحفي، خلال زيارته الحالية لإسرائيل، “هناك فرضية إنجاز خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى جنوب إيطاليا، سأطلب من رواد أعمالنا التعاون” مع نظرائهم الاسرائليين بشأنه

وأردف “أنا أدافع عن مصالح الإيطاليين ودفع المواطن لفاتورة غاز أقل أولوية بالنسبة لي. أنا أؤمن بالمشروع، وأعول على الشراكات الإيطالية كي يمضي قدماً. لا يوجد أي نوع من التأثير البيئي السلبي للمشروع”.