إيطاليا تسمي مجددا بوتشينو غريمالدي سفيرا لدى ليبيا وتنقل بيرّوني إلى إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- علمت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن رئاسة الوزراء الايطالية قررت تسمية دبلوماسيها جوزيبي بوتشينو غريمالدي سفيرا لدى طرابلس الغرب، خلفا لجوزيبي بيرّوني الذي سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.

ويعود بوتشينو غريمالدي إلى ليبيا حيث كان سفيرا لبلاده في طرابلس في الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى شباط/فبراير 2015، حيث أغلقت روما سفارتها حينها لأسباب أمنية.

ولقد طالبت قبل أيام وزيرة الدفاع السابقة (القيادية في الحزب الديمقراطي المعارض) روبيرتا بينوتي والسيناتور، بيير فرديناندو كازيني، وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي بالمثول أمام مجلس “لتوضيح فيما إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تسمية سفير جديد في ليبيا”.

ونوه البرلمانيان بأنه ينبغي على الحكومة الايطالية “الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتنا الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر بدون قيادة”، وأن من شأن “حالة الغموض المستمرة حيال إتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقيتنا الدولية”.

وكانت الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ شهر آب/أغسطس الماضي لـ”دواع أمنية”، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الاطراف الليبية “تدخلاً” في الشأن الداخلي.