سورية تتوقع نجاح لبنان بإقناع الدول العربية على مشاركتها بقمة اقتصادية تنموية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر سورية مطلعة إن الرئيس السوري بشار الأسد سيُشارك في “القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية” التي ستُعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما لو وُجّهت الدعوة لسورية لحضورها، وأشارت إلى أن دولاً تضغط على لبنان لتوجيه الدعوة و”ستنجح” في ذلك.

وقالت المصادر المقربة من الحكومة السورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن دمشق “حريصة على المشاركة في هذه القمة، وهناك مشاورات عربية رفيعة المستوى من أجل ضمان توجيه الدعوة لها، لأن ذلك سيعني تلقائياً فك العزلة العربية المفروضة على النظام السوري” وفق قولها.

وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية لبنانية أردنية عراقية ستتوجه إلى مصر لمحاولة إقناع الجامعة العربية والضغط عليها بشكل غير رسمي من أجل دعوة الرئيس السوري لحضور هذه القمة العربية في بيروت.

وتقول وسائل إعلام لبنانية إن موضوع مشاركة سورية في القمة هو أمر خلافي حتى اللحظة بين الطبقة السياسية اللبنانية المؤيدة للنظام السوري والمعارضة له، وسط خشية أن تحصل مقاطعة عربية واسعة للقمة فيما لو شارك الأسد فيها.

ورغم أنه من المفترض أن يلتزم لبنان بقرار الجامعة العربية بعدم دعوة النظام السوري لاجتماعات قم عربية، إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون يُجري مشاورات حثيثة مع زعماء عرب من أجل حشد تأييد لدعوة الرئيس السوري إلى هذه القمة.

وتأتي القمة بعد خمس سنوات على آخر قمة عربية اقتصادية مشابهة، ومن الموقع أن تُقاطع دول عربية هذه القمة فيما لو وُجّهت الدعوة للنظام السوري، ما يخاطر بفشلها أو حضور عدد محدود من الدول العربية، وسيؤدي إلى تراجع علاقات الدول الرافضة لحضور النظام السوري مع لبنان الذي يُعاني من وضع اقتصادي سيء.

وبالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، يؤيد دعوة النظام السوري إلى حضور القمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزعيم حركة أمل الشيعية، وحزب الله اللبناني الموالي لإيران، وعدد من التيارات السياسية اللبنانية المعروفة تاريخياً بدعم النظام السوري لها، فيما يعارضها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وسير جعجع زعيم القوّات اللبنانية.