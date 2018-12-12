توجه أوروبي لتمديد العقوبات على روسيا على خلفية تطورات الملف الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد يتجهون إلى تمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لمدة ستة أشهر إضافية.

وتوقع المصدر ألا يواجه قرار التمديد للعقوبات على روسيا معارضة بين الزعماء وذلك رغم اختلاف توجهاتهم بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا، حيث “سيتم الحديث عن هذه العقوبات ضمن حزمة من المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية”، حسب كلامه.

ويشير المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، هنا إلى استمرار خلافات الدول الأعضاء بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، فبالبعض يريد فرض مزيد من العقوبات، بينما يرى آخرون، ومنهم إيطاليا، ضرورة رفع ما تم فرضه من إجراءات ضد موسكو منذ عام 2014، والعودة إلى الحوار معها.

ومن المقرر أن يناقش زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد آخر التطورات في الأزمة الأوكرانية، خاصة لجهة تصرفات روسيا في بحر أزوف وما يعتقدون بأنه تحركات رامية إلى عرقلة حركة الملاحة الأوكرانية في هذه المنطقة.

كما ستناقش القمة مواضيع أخرى متعلقة بالهجرة والموازنة الأوروبية للفترة ما بين 2021-2027، ومنطقة اليورو.

وسيحل ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ضيفاً “غير منتظر” على القمة، إذ سيناقش الزعماء كيفية الدفع باتجاه تسهيل عملية إقرار اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني، بعد أن يستمعوا لمداخلة من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بعد ظهر يوم الخميس.