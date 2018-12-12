رئيس وزراء إيطاليا يعلن تخفيض عجز الموازنة إلى 2%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي مساء الاربعاء تقليص العجز المستهدف في موازنة العام القادم من 2.4% إلى 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن الثقة في تجنب حكومته إجراءات عقابية من المفوضية الاوروبية بحجة خرق معايير الاستقرار المالي الأوروبية

وقال كونتي للصحفيين في أعقاب لقاء هام مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر في بروكسل، عشية إنطلاق القمة الأوروبية، “لقد كنا حذرين للغاية، استعدنا بعض الموارد المالية” من النسخة السابقة للموازنة والتي رفضتها المفوضية وهددت بإتخاذ إجراءات عقابية ضد ثالث أكبر اقتصاد أوروبي . واضاف “لقد خفضنا بذلك نسبة العجز من 2.4% إلى 2.04%… نحن حكومة تحترم الالتزامات (الوطنية) ولكن تتصرف بعقلانية”.

وكان متحدث بإسم يونكر قد أشار إلى أن الاخير “استمع باهتمام إلى رئيس الوزراء كونتي والحجج التي طرحها.”، حيث “تم إحراز تقدم جيد”. وأردف “ستقوم المفوضية الآن بتقييم المقترحات التي تم تقديمها عصر اليوم” بشأن الموازنة.