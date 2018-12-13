مقتل 3 فلسطينيين خلال ساعات الليل في الضفة والقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رام الله – أعلنت السلطات الأمنية الاسرائيلية والفلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية الليلة الماضية وفجر اليوم.

وقال الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد في بيان الخميس، إن “فلسطينيا طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم شرطيين إسرائيليين إثنين في البلدة القديمة من مدينة القدس وأصابهما بجروح طفيفة”. وأضاف “إن عناصر الشرطة اطلقوا النار على الفلسطيني ما أدى الى مقتله”.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن “الفلسطيني من سكان مخيم قلنديا، شمالي القدس، وإن الحادث وقع في شارع الواد في بلدة القدس القديمة”.

وسبق ذلك اعلان الجيش الاسرائيلي مقتل أشرف نعالوة في محافظة نابلس في شمالي الضفة الغربية بعد مطاردة استمرت اكثر من شهرين.

وقال الجيش الاسرائيلي إن “نعالوة، من سكان طولكرم، تحصن في منزل في نابلس وتم إطلاق النار عليه ما ادى الى مقتله”.

وكانت إسرائيل قالت إن “نعالوة اطلق النار في مستوطنة (بركان) في الضفة الغربية في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما ادى الى مقتل إسرائيليين إثنين”.

وسبق ذلك إعلان جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) “مقتل صالح البرغوثي (29 عاما) في اشتباك في بلدة كوبر القريبة من رام الله في الضفة الغربية”.

وقالت عائلة البرغوثي إن القوات الاسرائيلية اعتقلته قبل إطلاق النار عليه.

وتقول إسرائيل إن “البرغوثي قاد عملية إطلاق نار يوم الأحد الماضي أدت الى إصابة 6 إسرائيليين ومقتل رضيع قرب مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله”.