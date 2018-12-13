رهبنة الفرنسيسكان: حفل عيد الميلاد الموسيقي في أسّيزي ضد التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت رهبنة الفرنسيسكان للقديس فرنسيس، أن حفل عيد الميلاد الموسيقي الذي سيقام في أسّيزي سيكون تحت شعار محاربة التطرف.

وقال مدير المكتب الصحفي لدير أسيزي المقدس، الأب إنزو فورتوناتو، أنه “تعبيراً عن تعازينا لضحايا الهجوم الجبان في ستراسبورغ، سنعيد في أسيزي يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، خلال حفل عيد الميلاد الموسيقي الذي سيتم بحضور رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، تقديم طريق السلام والأخوة لأوروبا وغيرها”.

وأشار الأب فورتوناتو الى أنه “من بلدة القديس فرنسيس، ستُطلق رسالة الأخوة والحوار بين الشعوب والأديان ضد كل أشكال التطرف”، حيث “ستُقام مساء يوم السبت الموافق 15 كانون الثاني/ديسمبر الدورة الـ33 لحفل عيد الميلاد التقليدي في كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي”.

وذكر أن “الحدث سيجري بحضور وكيل وزارة الداخلية، ستيفانو كاندياني، وكيل رئاسة مجلس الشيوخ فرانشيسكو ماريا جيرو، رئيس محطة التلفزة الوطنية الرسمية (راي) مارتشيللو فوا، مديرة قناة التلفزة الوطنية الأولى (راي1) تيريزا دي سانكتيس، رئيس الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية، جوزيبي جوليتي، إلى جانب حارس الدير المقدس الأب ماورو غامبيتّي”.

أما السلطات الدينية، فسيمثلها “المرجع البابوي لبازيليك القديس فرنسيس، الكاردينال أغوستينو ڤالّيني، القاصد الرسولي لإيطاليا المونسنيور إيميل پول تشيرينغ”.

يقود الحفل المايسترو ديفيد جيمينيز، ولمرافقة مغني التينور خوسيه كاريراس، الذي سيؤدي الأغاني التقليدية لعيد الميلاد، ستكون هناك الأوركسترا السيمفونية الوطنية التابعة للـ(راي)، جوقة الأطفال من الموسيقيين الشباب، بقيادة المايسترو ماريو مورا، وكذلك جوقة الرجال بقيادة ماريا دال بيانكو.