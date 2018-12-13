نتنياهو: لا استبعد أي عملية ضد إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “خطنا الأحمر بالنسبة لإيران هو بقاءنا. نفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو على الملأ إلى تدمير الدولة اليهودية”.

وأضاف خلال في أمسية حضرها المراسلون الأجانب الذين يعملون في إسرائيل مساء أمس، “لا استبعد أي عملية ينبغي أن نقوم بها من أجل الدفاع عن أنفسنا. جيشنا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يعمل حاليا مباشرة ضد قوات إيرانية. نعمل ذلك في سوريا ونصد تلك القوات”.

وتابع نتنياهو “الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا، مسافة 1500 كم من إيران إلى حدودنا، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل بأكملها. كما هم يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا”.

وأوضح بهذا الشأن إن “سياستي تدعو إلى إيقافهم. نصد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة. نواجه إيران مباشرة في سوريا وإن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا”.