وزيرة الدفاع الإيطالية: إنهاء بعثتنا في العراق وسحب مائة جندي من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إنهاء بعثة بلادها العسكرية في العراق، وسحب مائة جندي من أفغانستان.

وقالت الوزيرة ترينتا في مقابلة مع صحيفة (كوريري ديلّا سيرا) الخميس، “سنغيّر جميع بعثاتنا العسكرية”، لكن “سنحترم الالتزامات التي اتخذناها على المستوى الدولي”.

وبعد يومين من الجدل الذي أثارته تصريحات نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ضد حزب الله، أكدت وزير الدفاع ضرورة تجنب الاستفزاز، وضمنت أن “الحكومة متماسكة، وقد قلت فقط أن من الضروري معايرة الكلمات”، وبشكل خاص “عند التعامل في سياقات دولية تشمل رجال قواتنا المسلحة”، فـ”إنها مسألة تتعلق بأمن عسكريينا”.

وحول إمكانية نقل السفارة الإيطالية من تل أبيب إلى القدس، التي تحدث عنها وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، أوضحت ترينتا “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك شعبين ودولتين”، وهو ما “قاله بوضوح رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو”، على أية حال “أود تجنب أي تدخل يمكن أن يكسر توازنات غير مستقرة أصلا”.

ومن ناحية التهديد الإرهابي، تحدثت الوزيرة المنتمية حركة خمس نجوم، عن “تهديد في طور تغيير، هجين، يجب التعامل من خلال اعادة النظر ببعض المحاور الأمنية”، وقبل ذلك “علينا التعامل مع أشكال جديدة من الهجمات، كتلك السبرانية”.

ووفقا لوزيرة الدفاع، “فقد حان الوقت لكي تبني إيطاليا استراتيجية أمن قومي على غرار الولايات المتحدة”، أي “وضع وثيقة استراتيجية للأمن القومي”، واختتمت بالقول إن “هناك فريق عمل مشترك بين الوزارات سبق وواجه هذه القضية”.