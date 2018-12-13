مفوض أوروبي: نسبة الـ2.04٪ المقترحة من إيطاليا غير كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال مفوض أوروبي إن نسبة الـ2.04٪ لخفض العجز في الميزانية الإقتصادية، المقترحة من إيطاليا، غير كافية.

وفي إشارة الى مقترح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي خفض العجز الإقتصادي في بلاده من 2.4 إلى نسبة 2.04٪، وصف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية بيير موسكوفيتشي، الأمر بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني ما أزال أريد القول إن هذا ليس كافيا”.

وأضاف موسكوفيتشي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي عن المناورة الإيطالية، أن “ما يزال علينا القيام بالمزيد، ربما من جانب أو آخر”.

وكان كونتي قد أشار الى أن “نسبة العجز السالفة الذكر، تسمح لنا بالتفاوض مع المفوضية، التي رأت أنها نسبة مهمة في هذا التقييم الأولي”. وأردف “في الموازنة بصيغتها التي قدمناها للمفوضية الأوروبية، نحن نحترم التزاماتنا”، وبشكل خاص “فيما يتعلق بالتدابير الإصلاحية ذات التأثير اجتماعي الأكبر”.