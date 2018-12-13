الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على روسيا لستة أشهر أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الاتحاد الاوروبي، دونالد توسك مساء الخميس موافقة الزعماء الاوروبيين بالاجماع على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى.

وكتب توسك في تغريدة “الاتحاد الأوروبي يُجِمع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، نظرا لعدم التقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك” بشأن الازمة الأوكرانية.

وقد أكد مصدر أوروبي عشية إنطلاق القمة الاوروبية اليوم الخميس وتستمر إلى الجمعة، على ألا يواجه قرار التمديد للعقوبات على روسيا معارضة بين الزعماء وذلك رغم اختلاف توجهاتهم بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا، حيث “سيتم الحديث عن هذه العقوبات ضمن حزمة من المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية”، حسب كلامه.

ويشير المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، هنا إلى استمرار خلافات الدول الأعضاء بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، فبالبعض يريد فرض مزيد من العقوبات، بينما يرى آخرون، ومنهم إيطاليا، ضرورة رفع ما تم فرضه من إجراءات ضد موسكو منذ عام 2014، والعودة إلى الحوار معها.

ويناقش زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد آخر التطورات في الأزمة الأوكرانية، خاصة لجهة تصرفات روسيا في بحر أزوف وما يعتقدون بأنه تحركات رامية إلى عرقلة حركة الملاحة الأوكرانية في تلك المنطقة.