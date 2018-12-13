البابا: لتكن الحربين العالميتين درساً لقادة العالم في الحوار والتفاوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “لتكن الدروس المستقاة من الحربين الكبيرتين في القرن العشرين، التي أدت إلى ولادة منظمة الأمم المتحدة، الاستمرار بإقناع شعوب العالم وقادتها بعدم جدوى النزاعات المسلحة وضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والتفاوض”.

ولدى لقائه الخميس مجموعة من السفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أشار البابا الى أن “من الأساسي أن يلهم احترام كرامة الإنسان وحقوقه ويوجه كل جهد يسخَّر لمعالجة حالات الحروب والنزاعات المسلحة الخطيرة”، وكذلك “الفقر المدقع، التمييز واللا مساواة التي تصيب عالمنا”، والتي “أسهمت في السنوات الأخيرة بأزمة الهجرة الجماعية الراهنة”.

وبهذا الصدد، حذّر البابا من أن “أي حل إنساني فعال لهذه المشكلة الملحة، لا يمكن تجاهل مسؤوليتنا الأخلاقية، مع إيلاء الاهتمام الواجب لتحقيق الصالح العام، لاستقبال وحماية وتعزيز وإدماج أولئك الذين يطرقون أبوابنا بحثا عن مستقبل آمن لأنفسهم ولأطفالهم “.