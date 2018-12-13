البابا يزور بلغاريا ومقدونية في أيار المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيقوم برحلة رسولية إلى بلغاريا ومقدونيا في شهر أيار/مايو المقبل.

وقال الناطق باسم الفاتيكان غريغ بيرك، الخميس، إنه “تلبية لدعوة من جانب السلطتين العُليتين للجمهورية وللكنيسة الكاثوليكية، سيؤدي البابا رحلة رسولية إلى بلغاريا للفترة من 5 ـ 7 أيار/مايو”. وعلى وجه الخصوص “سيزور العاصمة صوفيا ومدينة راكوفسكي”، ومنها “سينتقل البابا الى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في الـ7 من أيار/مايو”، حيث “سيزور عاصمتها سكوبي”.

وذكر المتحدث الفاتيكاني أن “شعار الرحلة إلى بلغاريا، سيكون: السلام على الأرض”، الذي “يناجي الرسالة الراعوية للبابا القديس يوحنا الـ23″، حيث “كان أول من زارها، وشغل منصب الممثل الرسولي في بلغاريا”. علاوة على ذلك “يذكِّر الشعار بالصلاة لأجل السلام التي سيقيمها البابا”.

أما بالنسبة لشعار المرحلة الثانية من الرحلة الرسولية للبابا، أي الى مقدونيا، فقد أشار بيرك الى أنه سيكون: “لا تخف أيها القطيع الصغير”، وأنه “نظراً لزيارة البابا للعاصمة سكوبي، مسقط رأس القديسة الأم تيريزا، فسيتم استخدام الساري الذي كانت ترتديه واللون الأزرق الذي ميَّزها، رمزاً للرحلة”.