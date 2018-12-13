موغيريني تؤكد على أهمية القمة الأوروبية-العربية المرتقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على أهمية انعقاد القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية العام القادم في مصر . خلال الاسبوع الاخير من شهر شباط/فبراير القادم



وكانت موغيريني تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية، حيث ستشارك في الجانب المخصص لبحث العلاقات الخارجية، “فـ ستكون القمة بين الاتحاد وجامعة الدول العربية فرصة لبحث الأزمات والتحديات وأيضاً الفرص والإمكانيات“، حسب كلامها.

وأشارت إلى أنها بحثت الأمر مع ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي التقته يوم أمس في العاصمة البلجيكية.

ومن المقرر أن يبحث زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد التحضيرات لقمتهم المقبلة مع الجامعة العربية والتي ستضم القادة من دول الطرفين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق من هذا العام عقد قمة أوروبية – عربية أرادها بشكل خاص لبحث عن طرق تعاط أوروبي – مشترك مع ملف الهجرة.

ومن المقرر أن تعرض موغيريني أمام قادة الاتحاد مساء اليوم التطور الحاصل في ملف الأمن والدفاع الأوروبيين والتعاون مع حلف شمال الأطلسي، وكذلك العلاقات مع روسيا والتوتر في بحر أزوف.

ومن المنتظر أن يقوم الزعماء بإقرار تمديد عقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية

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