وزير إيطالي يطالب بحماية أكبر للأماكن الأثرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب وزير إيطالي بتوفير مزيد من رجال إنفاذ القانون في إطار موقع الملعب الروماني الأثري (الكولوسيوم).

وفي إطار تقديمه للخطة الأمنية الخاصة المنتزه المحيط بالنصب الأثري وسط العاصمة، أضاف وزير الموروث الثقافي ألبيرتو بونيزولي، “ربما كان من المناسب بحث إمكانية زيادة حضور الشرطة في جوار أو داخل الموقع الأثري”، ربما “ليس بشكل مستمر، بل في فترات مهمة من السنة، كشهر آب/أغسطس”، وأن “يتم ذلك حتى بدون دوافع محددة”، لأن “من الأفضل التفكير بالأمر مسبقاً”، في إشارة الى إحتمال حدوث هجوم ما.

وتابع الوزير بونيزولي “أعترف بأنني لست خبيراً في مجال الأمن”، لكن “أعتقد أن التأثير البصري لعناصر إنفاذ القانون يتم التقليل من شأنه أحياناً”، فـ”طالما كان هناك عدداً كبيراً من الأشخاص في منطقة الكولوسيوم، فإن حقيقة رؤية شخص ما بالزي الرسمي قد يساعد في تحسين سلوك الناس أيضا”.

وقال الوزير “إننا نتحدث عن قوى محدودة لعناصر إنفاذ القانون، وعلينا أن نستخدمها حيثما إزدادت الحاجة إليها”، ولهذا السبب “أنني أشعر بالسعادة لعدم امتلاكي رجال حماية”. واختتم مشيرا الى أنه “حضور رجال الأمن في طوال شهر آب/أغسطس في محيط الميدان الروماني ومنتزه الكولوسيوم، قد يكون أمرا رادعاً”.

ويأتي طلب الوزير بالتزامن مع التحذير من الإرهاب وتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ.