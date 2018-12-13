مصر وفرنسا تحذران من خطورة التصعيد بشمال شرق سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت السلطات في القاهرة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سورية، فرانسوا سينيمو حذرا خلال لقائهما اليوم الخميس من “خطورة التصعيد” في شمال شرق سورية، حيث تمّ التأكيد على أن “التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب”.

وكانت تركيا قد أعلنت عن عملية وشيكة في مناطق شرقي الفرات، التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكيا. وتصف أنقرة وحدات (حماية الشعب) الكردية، العمود الفقري لـ(قسد)، بـ”التنظيم الإرهابي”.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ بأن اللقاء الذي جرى في القاهرة بين شكري والمبعوث الرئاسي الفرنسي، “شهد تباحثاً بين الجانبين في شأن مُجمل مستجدات الأزمة السورية، وسُبل الدفع بالحل السياسي لحلحة الوضع المتأزم في البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولاسيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن “الوزير شكري جدّد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري. كما نوه رئيس الدبلوماسيةالمصرية-حسب المتحدث- “بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سورية الشقيقة”.

ونقل بيان الخارجية المصرية تثمين المبعوث الرئاسي الفرنسي لـ”الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية، مشيراً إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سورية، وسُبل الدفع قدماً بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد”