تاياني يدعو الحكومة الايطالية لمراجعة موازنتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي عن قناعته بضرورة مراجعة مشروع الموازنة الإيطالية المقدم للاتحاد الأوروبي بشكل شامل، واصفاً اعلان روما الأخير عن نيتها خفض العجز المستهدف، من 2.4% إلى 2.04% من الناتج المحلي الاجمالي، بـ”غير الكافي”.

وكان أنطونيو تاياني يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته اليوم في جزء من أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية، حيث أكد على ضرورة احترام القواعد المعمول بها داخل الاتحاد

وناشد المسؤول الأوروبي (إيطالي الجنسية) حكومة بلاده بالتعامل بجدية، وقال “أعلنت روما حرباً غير مفيدة على المؤسسات الأوروبية ثم تراجعت، ما أدى إلى هروب استثمارات بقيمة 100 مليار يورو، وتبذير 200 مليار يورو أخرى بسبب انخفاض البورصة وأزمة الفوائد”، على حد وصفه.

واعتبر أن الموازنة الإيطالية لا تقترح سوى نظام مساعدات عامة ولا تفيد في دفع النمو الاقتصادي في البلاد قدماً إلى الأمام، فـ”ما نريده هو إصلاح حقيقي، خفض للضرائب، مساعدة الشركات، وإجراءات تساهم في تخفيض البطالة”، حسب تعبيره.

وتطرق تاياني خلال مؤتمره الصحفي، إلى المسائل التي ستناقشها القمة اليوم وغداً، مناشداً الدول الأعضاء الإسراع بإصلاح نظام الهجرة واللجوء قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي الأوروبي في شهر أيار/مايو من العام القادم.

وشدد على موقف البرلمان الرافض لأي تجزئة أو تقسيم للإجراءات المقترحة لإصلاح هذا النظام.

ورداً على أسئلة تتعلق بما يتعين تقديمه لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لتسهيل تمرير اتفاق الانسحاب في برلمان بلادها، أكد تاياني على أن الاتحاد لن يتراجع عن مواقفه وأن ما سيقدمه الزعماء اليوم لن يكون إلا دعماً سياسياً لا يحمل أي التزام قانوني جديد.

كما أعاد التأكيد على موقف البرلمان الأوروبي بشأن إدانة هجوم ستراسبورغ الذي وقع قبل يومين، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل الأوروبي المشترك لـ”محاربة الإرهاب الإسلامي والتشدد بكافة أشكاله”.