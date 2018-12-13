نائب رئيس الوزراء الايطالي: تغيير الكسور العشرية للعجز لم يعدل جوهر الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو بأن موازنة الحكومة للعام المقبل “تتغير في الكسور العشرية ولكن ليس في الجوهر”، في إشارة إلى قرار تخفيض العجز المستهدف المعلن من 2.4% إلى 2.04% من الناتج المحلي، والذي رأته جهات بالمعارضة رضوخاً متأخرا باهظ الثمن لمطالب المفوضية الأوروبية

وكتب دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم شريكة حزب الرابطة في الائتلاف الثنائي الحاكم، مخاطبا مسانديه عبر منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “هذه الأيام مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا”، في إشارة إلى المفاوضات بين روما وبروكسل بشأن الموازنة. وأضاف “نحن نعمل على إنجاز موازنة تركز على التنمية، وفي الوقت نفس، تخفف حالة الطوارئ الاجتماعية”.

وقال دي مايو، في إشارة إلى احتجاجات (السترات الصفراء) التي شهدتها فرنسا في الاسابيع الماضية ضد رفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، “لتنفيذ هذه الاهداف لم ننتظر إمتلاء الساحات بالملايين من المحتجين كما حدث في فرنسا، بل تحركنا على الفور وأنا فخور بذلك”.

وأعاد التشديد على أن المفاوضات مستمرة بين الحكومة والمفوضية الاوروبية ولكن ” تتغير فقط الكسور العشرية ويبقى جوهر الموازنة”.