مسؤولون أوروبيون: تشاؤم حيال إمكانية انجاز بريكست منظم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب مسؤولون أوروبيون عن قناعتهم بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) بدون اتفاق بات الآن أمراً واقعياً أكثر من أي وقت مضى، مشككين بقدرة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على اقناع برلمان بلادها بتمرير الاتفاق المبرم مع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل يوم 25 الشهر الماضي.

وفي هذا الإطار، وصف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بـ”غير المطمئنة” الإشارات القادمة من لندن، مشيراً إلى أن الاتحاد مستعد للعمل بسرعة على فتح باب المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية فور قيام البرلمانيين البريطاني والأوروبي بإقرار اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي.

لكن ميشيل عاد للتأكيد، خلال تصريحات على هامش اليوم الثاني للقمة الأوروبية، على عدم ثقته بقدرة بريطانيا على الوفاء بالتزاماتها، مبينا أنه “من هنا نحن نعمل للتحضير لكافة الاحتمالات ومنها انسحاب بريطانيا بدون اتفاق”، على حد قوله.

وقد أيد كلام ميشيل العديد من المسؤولين الأوروبيين الذين حضروا ليل أمس مداخلة ماي، موضحين أنها أرادت فتح باب التفاوض بشأن الاتفاق وهو أمر غير ممكن من جهة بروكسل، وحسب تصريحات رئيس المفوضية جان كلود يونكر، فإن “على البريطانيين أن يقولوا لنا ماذا يريدون وكيف سيتصرفون”، مبديا الإستغراب من قيام لندن بتحميل مسؤولية التعثر لبروكسل.

وتشير مصادر مطلعة في بروكسل إلى أن إمكانية عدم وجود اتفاق ناظم لانسحاب بريطانيا من الاتحاد يتبلور أكثر فأكثر في ذهن الأوروبيين، ما يدفعهم إلى تسريع العمل للتحضير لانفصال قاس بعد تاريخ 29 آذار/مارس 2019، وهو التاريخ الرسمي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد.

هذا ويؤكد الجميع إن إمكانية تمديد العمل بالمادة 50 الناظمة لانسحاب أي دولة من التكتل الموحد، لم تُطرح على بساط البحث حتى الآن.