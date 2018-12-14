القاصد الرسولي بالإمارات: زيارة البابا خطوة تاريخية للحوار الديني وللسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال القاصد الرسولي لمنطقة جنوب الجزيرة العربية، والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، عمان واليمن، المونسنيور پاول هيندر، إن “زيارة البابا فرنسيس لشبه الجزيرة العربية هي لحظة أساسية للحوار بين المسلمين والمسيحيين”.

وأضاف المونسنيور هيندر في تصريحات لوكالة (فيدس)، “نحن نرحب بالبابا بقلب مفتوح ونصلي بترديد قول القديس فرنسيس الأسيزي: يا رب، اجعلنا أداة لسلامك”، لذا “نأمل أن تكون هذه الزيارة الرسولية خطوة مهمة على طريق الحوار بين المسلمين والمسيحيين”، وأن “تسهم في التفاهم المتبادل والسلام في الشرق الأوسط”.

وكان الكرسي الرسولي قد أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر أن البابا سيقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الإمارات العربية المتحدة، للفترة من 3 ـ 5 شباط/فبراير 2019، تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام القوات المسلحة لدولة الإمارات، للمشاركة في اجتماع الحوار بين الأديان حول موضوع “الأخوّة البشرية”.

أما عن الاحتفال بالقداس الذي سيقام يوم 5 شباط/فبراير بمكان عام في أبو ظبي، فقد قال القاصد الرسولي “انها بادرة طيبة نقدرها ونمتن لها”، في اشارة الى الحكومة.

يُذكر أن زيارة البابا فرنسيس هي الأولى التي يقوم بها الحبر الأعظم لمنطقة شبه الجزيرة العربية.