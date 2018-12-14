سالفيني: الإرهابي باتيستي المحتمي بالبرازيل ينتظره مستقبل في سجون الوطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني إن الإرهابي تشيزَري باتّيستي المحتمي في البرازيل منذ سنوات، ينتظره مستقبل في سجون الوطن.

وكتب سالفيني في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، إن “محكوماً بالسجن مدى الحياة يستمتع بالحياة على شواطئ البرازيل، على حساب الضحايا”، الذين سقطوا قتلى على يده، مبينا أن هذا الأمر “يجعلني أفور غضباً!”.

وخلص وزير الداخلية الى القول “سأحيط الرئيس جايير بولسونارو بحفاوة كبيرة إن ساعد إيطاليا على تحقيق العدالة”، وذلك “بإهداء باتّيستي مستقبلاً في سجون الوطن”.

وكان سالفيني قد أعلن عند فوز بولسونارو بالإنتخابات الرئاسية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه “بعد سنوات من الكلام الفارغ، سأطلب إعادة إرهابي الألوية الحمراء، تشيزري باتيستي إلى إيطاليا”.

هذا ويواجه باتّيستي عقوبة السجن المؤبد غيابيا في بلاده لاتهامه بالضلوع في ارتكاب أربع عمليات قتل في سبعينيات القرن المنصرم.