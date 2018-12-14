رئيس الوزراء البلجيكي: هناك رابط بين إصلاح نظام الهجرة وعضوية منطقة شنغن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن قناعته بضرورة إقامة رابط بين اصلاح نظام الهجرة واللجوء (نظام دبلن)، وعضوية اتفاقية شنغن، التي تضمن حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول المنضوية تحت لوائها.

وكان ميشيل يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية المنعقدة منذ يوم أمس في بروكسل، حيث شدد على ضرورة التعامل مع الدول التي تقوم بشكل مستمر بتعطيل العمل الأوروبي على إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء وترفض مبدأ التضامن، ولفت الى ان “النقاش حول الهجرة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن عضوية منطقة شنغن، وعلينا في لحظة ما مواجهة الحقيقة”، على حد قوله.

وأضاف بأن معاهدة شنغن تتحدث عن آليات وإمكانيات للتعامل مع الدول التي تنتهكها، مردفاً “خاطبت المفوضية الأوروبية لرؤية إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الدول التي ترفض بشكل متعنت مبدأ التضامن وتعطل بالتالي مسيرة إصلاح نظام دبلن”، وفق كلامه.

وألمح ميشيل إلى إمكانية وجود حملات منظمة من قبل أطراف، لم يسمها، لتشويه وتزوير المعلومات المتعلقة بالميثاق الدولي للهجرة، ما أدى برأيه إلى تشتت الرأي وغياب الاجماع الأوروبي.

ومن المعلوم أن بلجيكا شهدت أزمة مؤسساتية شديدة على خلفية الميثاق العالمي للهجرة، أدت إلى انسحاب أحد الأحزاب الرئيسية من الائتلاف الحكومي وبالتالي تعطيل عمل الجهاز التنفيذي في البلاد قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وتطرق ميشيل أيضاً إلى مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، مكرراً التعبير عن تشاؤمه بقدرة نظيرته البريطانية تريزا ماي تمرير الاتفاق أمام برلمان بلادها.

وشدد ميشيل على ضرورة تسريع الاستعدادات لسيناريو انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، وهو الأمر الذي بات الآن، برأيه، أكثر واقعية من أي وقت مضى.