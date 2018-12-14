الرئيس البرازيلي لسالفيني: اعتمدْ علينا في قضية باتّيستي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تغريدة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الجمعة، بشأن قضية إرهابي الألوية الحمراء تشيزَري باتّيستي، قائلاً “إعتمدْ علينا”.

وكتب الرئيس بولسونارو على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي باللغتين الإيطالية والبرتغالية، “السيد وزير الداخلية، أشكركم على الإعتبار الذي أحطتموني به”، وأردف “سنقوم قريباً بتطبيع كل شيء في قضية هذا الإرهابي القاتل، الذي دافع عنه أصحاب المُثُل البرازيليين”.

وأرفق الرئيس البرازيلي بردِّه تغريدة سالفيني التي يكتب فيها، “إن محكوماً بالسجن المؤبد يستمتع بالحياة على شواطئ البرازيل، على حساب الضحايا”، الذين سقطوا قتلى على يده، وأن هذا الأمر “يجعلني أستشيط غضباً!”. “سأحيط الرئيس جايير بولسونارو بحفاوة كبيرة إن ساعد إيطاليا على تحقيق العدالة”، وذلك “بإهداء باتّيستي مستقبلاً في سجون الوطن”.