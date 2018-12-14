المناخ والمهاجرون محور محادثات البابا ورئيس سلوفاكيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – استقبل البابا فرنسيس بمبنى القصر الرسولي اليوم رئيس جمهورية سلوفاكيا أندريّ كيسكا.

وقال بيان فاتيكاني إنه “خلال المحادثات الودية، تم التركيز على العلاقات الثنائية الجيدة وعلى مساهمة الكنيسة في المجتمع السلوفاكي وفي مجال التعليم بشكل خاص”، وأنه “بعد ذلك، تم استعراض بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها التغيّر المناخي واستقبال المهاجرين”، وذلك “على ضوء الاجتماعات الدولية الأخيرة”، بهذا الشأن.

وأوضحت المذكرة الفاتيكانية، أنه علاوة على ما سلف ذكره، “تم خلال الاجتماع التطرق الى السياق الدولي والسلام”، وكذلك “إلى موضوع منظمة والأمن والتعاون في أوروبا، على ضوء الرئاسة السلوفاكية للمنظمة عام 2019”.

وخلص البيان الى القول إنه “بعد لقاء البابا، اجتمع الرئيس السلوفاكي بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ومسؤول العلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.