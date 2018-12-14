مئات مرتدي السترات الصفراء يتظاهرون في تل ابيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل ابيب – تظاهر المئات من الاسرائيليين في مدينة تل أبيب، اليوم الجمعة، وهم يرتدون السترات الصفراء إحتجاجا على ارتفاع الاسعار.

وتركزت المظاهرات قبالة مجمع الدوائر الحكومية في تل ابيب قبل عرقلة السير في عدد من الشوارع القريبة من المدينة عبر محاولة إغلاقها.

ورفع المتظاهرون شعار “لتسقط حكومة الغلاء”، في أول مظاهرة للسترات الصفراء في إسرائيل.

ووقعت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الاسرائيلية التي قالت إنها اعتقلت 10 متظاهرين بتهمة الاخلال بالنظام والاعتداء على ضباط شرطة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية “حاول بعض المتظاهرين سد مفرق ايالون امام حركة السير الا ان الشرطة منعتهم واعتقلت عددا منهم”.

وأضافت أن “المتظاهرين اغلقوا لبعض الوقت مفرق عزريئيلي في وسط تل ابيب”.

وكان نشطاء إسرائيليون دعوا الى تنظيم مظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل اسوة بما شهدته فرنسا، للاحتجاج على الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والمياه والأغذية.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية “سيشهد العام الميلادي المقبل ارتفاعا حادا للأسعار في بعض المرافق”.