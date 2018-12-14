البابا يدعو لفتح بوابات معسكرات اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى فتح بوابات معسكرات اللاجئين، فويل لمن يلتزم اللا مبالاة.

ولدى استقباله في القصر الرسولي الجمعة، الفنانين المشاركين بالحفل الموسيقي لعيد الميلاد الذي سيقام غداً في قاعة بولس الثاني، أشار بيرغوليو الى أن “الأمر هنا يتعلق بتنشئة أنفسنا جميعا على الاستقبال والتضامن، لمنع المهاجرين واللاجئين يواجهون في طريقهم، اللامبالاة أو ما هو أسوأ منه، أي التعصب”.

وذكر البابا أن “المسيح الطفل يذكِّرنا بأن نصف اللاجئين اليوم في العالم هم من الأطفال، الضحايا الأبرياء لظلم البشر”، مبينا أن “أقامة شبكة تثقيفية تمثل حلاً ناجعاً لفتح بوبات مخيمات اللاجئين على مصراعيها، لتمكين الشباب من المهاجرين على الاندماج في المجتمع الجديد، الحظي بالتضامن والكرم وتعزيز هذين العنصرين من جانبهم أيضا”، موجها الشكر إلى مشروعي إرسالية دون بوسكو في أوغندا ولقاء المدارس في العراق، اللذين سيخصص لهما ريع حفل غد الموسيقي.

وحث البابا على “إقامة الشبكات التربوية، أولا وقبل كل شيء، لتثقيف الأطفال المهاجرين، الذين بدلا من الجلوس على المقاعد الدراسية كالعديد ممن في سنِّهم، يمضون أيامهم بمسيرات طويلة سيرا على الأقدام أو على وسائط نقل مؤقتة وخطرة”، فـ”هم أيضا بحاجة إلى التنشئة ليكونوا قادرين على العمل غدا، والمشاركة كمواطنين يدركون الصالح العام”.