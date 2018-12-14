يونكر يتهم بعض زعماء الدول الأعضاء بالرياء وبث الأخبار الكاذبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هاجم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعض زعماء ورؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب مواقفهم التي تتصف بالرياء والمراوغة في ملفات تتعلق بتدعيم الحدود الخارجية للاتحاد، وقيامهم ببث أخبار كاذبة.

وكان موقف يونكر واضحاً خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم بالاشتراك مع كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس وزراء النمسا سباستيان كيرز، بعد نهاية القمة الأوروبية، الأخيرة لهذا العام.

وحول نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، توجه يونكر بالنقد مباشرة لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوروبا، قائلا “عندما يقول أن المهاجرين هم وراء خروج بريطانيا من الاتحاد، فهذه أخبار كاذبة”، وفق كلامه.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن محاربة ظاهرة الأخبار الكاذبة يجب أن تبدأ من الداخل في الاتحاد الأوروبي، “هي مصدر قلق و تهديد للديمقراطية الأوروبية”، حسب تعبيره.

وفي موضوع الهجرة وإصلاح نظام اللجوء، الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال، عبر يونكر عن عدم رضاه عما حدث داخل أروقة القمة، فكل الدول تطالب بتدعيم الحدود الخارجية للاتحاد وتمتنع عن تقديم المساهمات العملية الخاصة بذلك، مؤكدا “إما تتوقفوا عن مناقشة الأمر أو نفذوا مقترحاتنا”، كما قال.

ويعني يونكر هنا اقتراح المفوضية القاضي بزيادة عدد العاملين في وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) بمعدل 10 آلاف عنصر حتى عام 2020، وهو الأمر الذي لا يجد طريقه للتنفيذ الفعلي.

وتحدث مسؤولو المؤسسات الأوروبية عن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) مشددين على ثبات موقفهم تجاه عدم إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، ووفق كلام رئيس الاتحاد دونالد توسك “ليس لدي أي تفويض بمزيد من النقاش مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ولكننا نرحب دائما بها في بروكسل”.

وكان زعماء الدول قد أصدروا اعلاناً ليل أمس يؤكد على أن الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن في 25 الشهر الماضي هو الأفضل ولن يعاد التفاوض بشأنه، مؤكدين على استعاداهم لكافة الاحتمالات ومن بينها انسحاب بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.