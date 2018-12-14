تاياني: الحكومة توشك على حرق 300 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن حكومة بلاده توشك على حرق 300 مليار يورو، في إشارة الى المفاوضات التي أجراها في بروكسل اليوم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الإقتصاد جوفاني تريا.

وكتب تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر)”الحكومة الصفراء الخضراء (رابطة الشمال ـ حركة خمس نجوم) على وشك التراجع وقبول كل ما تطلبه منها بروكسل بشأن المناورة الإقتصادية”، مما يعني “ضجة كبيرة من أجل لا شيء”، بل “أن الأمر ليس كذلك”، فقد “أرسلت في الواقع 300 مليار يورو أدراج الرياح”.

وخلص تاياني وهو نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا)، الى القول “لا نعرف ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لنا الضحك أم البكاء!”، مقترحا “تغيير الحكومة”.