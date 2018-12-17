المفوضية الأوروبية: دقيقة صمت لذكرى الصحفي الإيطالي ضحية هجوم ستراسبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وقف الصحفيون المعتمدون لدى المفوضية الأوروبية وباقي أفراد طاقم المتحدثين الرسميين دقيقة صمت احتراماً لذكرى الصحفي الإيطالي أنطونيو ميغاليتسي، الذي قضى قبل أيام نتيجة إصابته بجروح بالغة في الرأس خلال هجوم ستراسبورغ، الأسبوع الماضي.

وكرر المتحدث باسم المفوضية التعبير عن إدانة الجهاز التنفيذي الأوروبي لهذا الحادث “البشع”، مجددا “التعاطف” مع أسرة الصحفي وزميله الذي كان قضى فور الهجوم.

أما بشأن وضع الصحفيين في الاتحاد، فقد عبر ماغاريتس شيناس، عن استياء المفوضية من الاعتداءات التي طالت العاملين في الحقل الإعلامي في دول الاتحاد خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى إدانة المفوضية لكل الهجمات التي تطال حرية العمل الصحفي، وقال “نحن ندافع عن صحافة حرة، بوصفها قيمة أساسية من قيمنا”، حسب كلامه.

وكان الصحفي الإيطالي (28 عاماً) متواجداً في ستراسبورغ لتغطية جلسات البرلمان الأوروبي.