إيطاليا: مخططات لمهاجمة كنائس بحوزة الصومالي المعتقل بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مخططات لمهاجمة كنائس، وجدت بحوزة المواطن الصومالي المعتقل بتهمة الإرهاب في باري، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “أمر الإعتقال بحق المواطن الصومالي عمر محسن إبراهيم (20 عاما)، المتهم بالإنتماء لفرع الصومال ـ كينيا لتنظيم (داعش)، اعتبر طارئا ولا يحتمل التأخير بسبب تكرار الإشارات التي كشفها المحققون، حول إمكانية إعداد مخططات لهجمات ضد الكنائس”، في إيطاليا.

وذكر المحققون أن الرجل “حدد أماكن العبادة كأهداف محتملة، كونها لا تُرتاد إلا من قبل المسيحيين”، وأن “من بين الصور التي كشفتها تحقيقات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) التابع لمقر شرطة باري، هنا صور مدينة الفاتيكان أيضا”.

وقال المحققون إن إحدى المكالمات التي تم تسجيلها على لسان المتهم، المعروف أيضا باسم أنس خليل، كانت تقول: “لنضع قنابل في كل الكنائس الإيطالية. أين هي أكبر كنيسة؟ هل هي في روما؟”.

ونقل المحققون عن المتهم قوله في مكالمة أخرى “عندما يُقتل المرء في سبيل الله، فإنه لا يموت”. وأن “من يقتل المسيحيين، أعداء الله، هو أخ لنا”.