متحدث أوروبي: لا نقاش إضافي مع بريطانيا بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نأت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنفسها عن النقاش الحالي القائم في بريطانيا لتنظيم استفتاء ثاني بشأن مستقبل عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، واصفة الأمر بـ”قضية داخلية” لا تستدعي التعليق.

وفي هذا الإطار، اكد المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، على أن الاتحاد تلقى مذكرة إخطار من المملكة المتحدة بتاريخ 29 آذار/مارس 2017، تفيد برغبتها الانسحاب من التكتل (بريكست)، وقال “بالنسبة لنا لا زال هذا الاخطار ساري المفعول”، على حد قوله.

ويشير شيناس هنا إلى أن بريطانيا ستصبح دولة جارة للاتحاد بحلول 29 آذار/مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وأعاد المتحدث التذكير بأن الاتفاق الموجود حالياً، والذي تم اقراره في 25 الشهر الماضي هو “الأفضل”، مجدداً رفض الاتحاد القاطع إعادة فتح المفاوضات بشأنه.

واعتبر أن بروكسل قدمت خلال القمة الماضية الإيضاحات المطلوبة منها والتي تأمل أن تساهم في تسهيل عملية تمرير الاتفاق أمام البرلمان البريطاني، وقال المتحدث “شرعنا بعملية المصادقة على نص الاتفاق ومستعدون للبدء بمناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا فور التوقيع عليه”، حسب تعبيره.

وتؤكد العديد من المصادر في المؤسسات والدول الأوروبية أن بروكسل قدمت كل ما عليها للتوصل إلى انسحاب منظم لبريطانيا يضمن مصالح الجميع ويحد من الأضرار، وسط تأكيدات على أن التحضيرات لا تزال جارية من أجل التعامل مع كل “المفاجآت ” التي قد تأتي من لندن.