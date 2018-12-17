برلمانية إيطالية تطالب بإدراج “جريمة الأصولية الإسلامية” فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالبت برلمانية إيطالية بأن يتم إدراج “جريمة الأصولية الإسلامية” في قانون العقوبات وعلى الفور، تعليقا على اعتقال مواطن صومالي شاب في باري (جنوب)، الاثنين، بتهمة الإرهاب.

وبهذا الصدد، قالت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني “نحن فخورون برجال الشرطة الذين اعتقلوا إرهابيًا صوماليًا محتملًا ينتسب إلى تنظيم (داعش)”، والذي “خطط لوضع قنابل في جميع الكنائس في إيطاليا، كما قام أيضًا بتلقين الجهاد على شبكة الإنترنت”.

وجددت ميلوني دعوتها لكي “يقوم البرلمان بمناقشة إدراج جريمة الأصولية الإسلامية والموافقة عليها فوراً”. واختتمت بالقول إن “وقف الدعاة الى الموت يمثل أولوية قصوى”.

وكانت مصادر قضائية قد قالت إن “أمر الإعتقال بحق المواطن الصومالي عمر محسن إبراهيم (20 عاما)، المتهم بالإنتماء لفرع الصومال ـ كينيا لتنظيم (داعش)، اعتبر طارئا ولا يحتمل التأخير بسبب تكرار الإشارات التي كشفها المحققون، حول إمكانية إعدادهِ مخططات لهجمات ضد كنائس”، إيطالية.