نتنياهو: نطور أسلحة ذات قدرات خاصة لا يمتلكها الآخرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن بلاده تطور أسلحة “ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى”.

وقال، خلال زيارته اليوم إلى الصناعات الجوية الإسرائيلية “يتم هنا تطوير صواريخ هجومية تستطيع أن تصل إلى أي مكان في المنطقة وإلى أي هدف. هذه هي القوة الهجومية التي تمتلكها دولة إسرائيل وهي مهمة بالنسبة لنا على جميع الجبهات. يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى”.

واضاف”توجد هنا مجموعة من الأدمغة والناس الموهوبين للغاية الذين يطورون قمة الوسائل الدفاعية التابعة لدولة إسرائيل, ابتداءً من القمر الصناعي الصغير – ميكروساتلايت- الذي يطلق إلى الفضاء وانتهاءً بالصواريخ التي ترون بعضها فقط من خلفي. إن الفضاء هو مجال عملاق بدأت دولة إسرائيل الدخول فيه”.

واستمع نتنياهو الى استعراض من رئيس الشركة هارئيل لوكير ومديرها العام نمرود شيفير ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها الشركة.

وتفقد رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال الزيارة معرضا احتوى على وسائل وقدرات تكنولوجية طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية.