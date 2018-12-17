واشنطن تثمن موافقة إيطاليا على تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف المبعوث الأمريكى الخاص إلى أوكرانيا، كيرت فولكر موافقة إيطاليا في القمة الاوروبية الاخيرة على تمديد العقوبات على روسيا لسنة آشهر أخرى بالتصرف “العاقل”.

وكان قادة أوروبا قد أقروا في قمتهم الخميس والجمعة الماضيين تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية الازمة الأوكرانية، مع تصاعد في حالة التوتر بين كييف وموسكو في بحر آزوف.

وقال المبعوث الامريكي في تصريح صحفي “الحكومة الإيطالية قالت علنا ​​إنها ترغب في إلغاء العقوبات ضد روسيا”، ولكن “أي حكومة عاقلة، بما في ذلك تلك الإيطالية، ترى أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك” .

وأضاف “صوتت الحكومة الإيطالية لصالح فرض عقوبات على روسيا. وهي خطوة نحو الوحدة الأوروبية فيما يتعلق بالالتزام بإتفاقية مينسك”.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد غرد مساء الخميس الماضي “الاتحاد الأوروبي قرر بالاجماع تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا نظراً لعدم حدوث أي تقدم يذكر في تطبيق اتفاقيات مينسك”.