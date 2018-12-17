رئيس إيطاليا: عالم تهيمن عليه الأحادية يقود لخلافات وصراعات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا مساء الاثنين من “عالم تهيمن عليه الآحادية” كونه “عالم بلا أصدقاء ولا يمكن أن يقود إلا إلى تزايد عدم الثقة وإنفجار خلافات وصراعات جديدة”.

ونوه ماتّاريلا بأنه “لا يوجد تحد يمكن التصدي له والتغلب عليه من طرف كل دولة على حدة”. وقال مخاطبا السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إيطاليا لمناسبة أعياد الميلاد، “لا يمكن التصدي فرادى للتغير المناخي أو مكافحة التلوث البيئي أو التحكم في ظاهرة الهجرة”.

وأضاف ماتاريلا، “لا يمكننا أن نكافح على نحو فعال انتشار الجريمة العابرة للحدود أو الإرهاب دون شبكة تصدي كثيفة تتوحد حولها بلدان جميع القارات. كما لا يمكننا قيادة التقدم التكنولوجي – وتأثيره الواضح بشكل متزايد على المجتمع وعلى حقوق الجميع، دون قواعد تحاول فهم الكوكب بأكمله”.

واشار رأس الدولة الايطالية إلى أنه “ورثنا من القرن الماضي مجموعة من النظم والمؤسسات، التي تفضل الحوار بين المواقف المتعارضة حتى تلك الأكثر شدة، وجعلت أيضا من الممكن تجنب الصراعات والتدخل، للأسف ليس دائما في التوقيت المطلوب والفعالية الكافية لإطفاء بؤرات الصراعات التي برزت” في الماضي. ورأى ماتاريلا أن التعددية على الرغم من أنها “تفتقر إلى الكمال، إلا أنها تمكنت من تهدئة توترات ووفرت الوقت للدبلوماسية لأداء مهامها”، وأردف “هذا هو الإرث الذي لا يمكننا التقليل من شأنه وربطه فقط بالماضي”.